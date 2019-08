(Corsera) L'Inter per l'attacco tenta il super colpo. Il punto

La Juventus si inserisce per Lukaku? E allora l'Inter tenta lo sgambetto provando a convincere Dybala a vestire nerazzurro.

Questa la strategia spiegata dal Corriere della Sera, che ha anche specificato che il Manchester starebbe aprendo alle richieste dell'argentino (10 milioni a stagione).

Se l'affare dovesse andare in porto la Juve si ritroverebbe con Lukaku e 20 milioni di conguaglio.

"L’Inter, intanto, prova a rientrare in scena tentando la Joya con un maxi stipendio, così come il Psg. E i nerazzurri non perdono del tutto le speranze per Lukaku, se la trattativa con la Juve saltasse. Ora Dybala deve decidere: dire sì allo United o andare allo scontro?".