Corsa scudetto: l'Inter di Conte ha un vantaggio da sfruttare

La Serie A è pronta a ripartire e con essa anche la corsa scudetto più divertente degli ultimi anni. Juventus, Lazio e Inter sono pronte a darsi battaglia, anche se i nerazzurri hanno qualche punto da recuperare sulle dirette rivali. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina esamina lo stato di salute delle tre pretendenti e vede nell'Inter un fattore da non sottovalutare.

I nerazzurri infatti potrebbero approfittare dell'onda lunga del mercato invernale, che in quel di Milano ha visto accasarsi gente come Eriksen, Moses e Ashley Young. I tre mesi di stop, secondo il corriere, potrebbero essere serviti ai nuovi arrivati per completare il processo di ambientamento, e soprattutto potrebbero aver permesso a questi giocatori di assimilare i concetti tattici di Antonio Conte.

ll tecnico leccese si aspetta molto in particolare da Christian Eriksen, nuovo fiore all'occhiello del centrocampo nerazzurro. Il danese, insieme a Brozovic, Barella e al ritrovato Sensi, potrebbe essere l'arma in più per arrivare allo scudetto.