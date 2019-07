Corriere della Sera - Un obiettivo dell'Inter cambia agente

L'Inter sarebbe da tempo su Milinkovic-Savic con il serbo che, secondo il "Corriere della Sera", sarebbe pronto a cambiare procuratore. Il giocatore è da tempo nel mirino dei nerazzurri che sarebbero gli unici a muovere passi concreti per il centrocampista di Lotito:



“Kezman, l’agente di Milinkovic- Savic, si muove ormai da oltre un anno per individuare una società d’avanguardia disposta a puntare sul suo assistito, il quale, benché legatissimo al procuratore, potrebbe alla fine cercare altre vie per trovare una soluzione. In primavera ha avuto più colloqui con la Juventus, con la quale ha anche raggiunto un’intesa di massima simile a quella che ha trovato il viola Federico Chiesa con lo stesso club bianconero: 5 milioni netti a stagione per 5 anni. Il problema è che poi il d.s. Paratici è riuscito a prendere lo svincolato Rabiot dal Psg e oggi, se Agnelli deve ipotizzare una follia e stanziare un extra- budget, potrebbe farlo solo per Pogba. In Italia l’unica potenziale acquirente sembra essere l’Inter, che però al momento è impegnata a risolvere altre faccende“.