Corriere della Sera: pool di americani per l'Inter, si fa strada l'ipotesi. I dettagli

Non cambierà la proprietà dell'Inter. Gli Zhang vogliono mantenere la maggioranza, stanno onorando gli impegni e ieri hanno ribadito pubblicamente la sfida. Una boccata d'ossigeno, per l'Inter, come spiega oggi il Corriere della Sera.

Non si arrestano, comunque, le idee per rimpolpare le casse. Come spiega il quotidiano, "si fa strada l’ipotesi dell’ingresso di un pool di investitori americani, che potrebbe confluire in uno o più fondi, pronto a investire circa 250 milioni e magari rilevare la quota di minoranza del 30 per cento ora in mano a Lion Rock".

E' più attardato, invece, il fondo Fortress.