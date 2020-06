(Corriere della Sera) Inter, c'è il sì di Tonali. Cellino però non fa sconti

L'Inter è forte del sì di Sandro Tonali: il talento del Brescia approverebbe Milano come destinazione per il proseguimento della sua carriera. A lanciare l'indiscrezione nell'edizione odierna è il Corriere della Sera che sottolinea come Cellino (patron del Brescia) non farebbe però sconti sul prezzo del trasferimento del calciatore. Cinquanta miloni: questa la cifra stabilita dalle rondinelle per lasciare andare il proprio gioiellino, con i nerazzurri che studiano la strategia per regalare a Conte il rinforzo tanto desiderato sulla mediana.



Sempre stando a quanto riferito dal noto quotidiano l'Inter preferirebbe investire sull'affare utilizzando l'entrata succosa derivante dalla cessione di Mauro Icardi al Psg. I nerazzurri adesso aspettano, per provare ad abbassare il prezzo oltre che studiare un nuovo piano rispetto a quello adottato e presentato al Brescia (prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto). Nel mirino di Beppe Marotta ci sarebbe anche Marash Kumbulla: il centrale del Verona è sulla wishlist dell'ad nerazzurro, anche se nelle ultime ore la Juventus ha provato l'inserimento prepotente nella trattativa.



In questo caso Marotta sembrerebbe non essere preoccupato: Inter sempre in vantaggio non solo per il difensore scaligero (già messi sul piatto 25 milioni) ma anche per il playmaker che ha stregato la Serie A. Tonali piace anche a Paratici, ma la volontà del calciatore è chiarissima: sposare il progetto interista targato Suning. Da Brescia però non ci sarebbe nessun dietrofront sulla cifra: Cellino spara alto, adesso palla alla sede di Viale della Liberazione per addolcire l'accordo.