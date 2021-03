Corriere della Sera - Conte, democrazia e fiducia per far volare la squadra

Antonio Conte il democratico, sta facendo volare i nerazzurri. Qual è il segreto? Dare spazio all'intera rosa. Questo comporta che la squadra si fida del proprio tecnico e darà tutto per raggiungere ogni obiettivo prefissato. Come spiega il Corriere della Sera: "Lo spogliatoio dell’Inter sa di potersi fidare dell’allenatore: non fa preferenze, non boccia, sceglie secondo necessità".

Diversi i casi emblematici di questa stagione, da Eriksen a Sanchez: "Il caso di Alexis Sanchez è emblematico. Il cileno ha attraversato un periodo difficile, davanti ha giocatori come Lukaku e Lautaro, ma si è messo in coda, è riemerso. L’Inter extralarge è nata così". Il tecnico fa sentire tutti importanti e tutti utili alla causa: "Deve ringraziare il lavoro". Così avrebbe risposto lo stesso Conte ad una domanda sul cileno. Lui premia tutti, basta che veda l'impegno e la fame negli occhi.

Ora un nuovo step per Conte sarà il recupero a pieno regime dell'altro cileno presente in rosa, ovvero Arturo Vidal. Fortemente voluto, ma da un paio di partite relegato in panchina: "Il centrocampista cileno è stato a lungo inseguito dal tecnico che finalmente in estate l’ha avuto. L’impatto però è stato al di sotto delle attese. Frenato da guai fisici, Vidal seguendo i consigli dell’allenatore sta imparando a gestirsi, a lavorare su recupero e mantenimento, perché gli anni passano per tutti. Tornerà buono da qui alla fine, magari già nella partita di lunedì contro l’Atalanta".

Insieme al recupero del cileno, importante sarà quello di Sensi ormai fuori dalle dinamiche della squadra per via dei continui infortuni: "In prospettiva un altro da recuperare è Sensi, anche lui in panchina a Parma. Ha giocato pochissimo per noie muscolari, certe gare però è in grado di cambiarle". Molto probabilmente a breve troverà spazio pure Vecino, quasi completamente ristabilito.