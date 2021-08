Correa: un record senza precedenti. C'è da restare a bocca aperta!

Joaquin Correa ha già firmato un record senza precedenti nella storia dell'Inter. "Dalla firma del contratto al primo gol in 31 ore e 50 minuti: meno di due giorni pieni" conferma Tuttosport in edicola oggi, domenica 29 agosto.

Il quotidiano torinese ricostruisce questa 'pazzesca' storia che è già consegnata agli annali: "Un solo allenamento insieme ai compagni e una doppietta in 21 minuti dall'ingresso in campo. È la tempistica - scrive Stefano Sacchi - a rendere sfolgorante il debutto di Correa con la maglia nerazzurra. Il club annuncia l'ufficialità dell'acquisto dell'ex laziale alle 14.33 di giovedì pomeriggio. Alle 22.23 di venerdì sera Correa ha già segnato la sua prima rete con i Campioni d'Italia, dopo appena dieci minuti dal cambio e sei tocchi di palla. Undici minuti dopo, concede il bis".

Secondo Tuttosport, poi, la doppietta di Correa "ha idealmente contribuito a rendere ancora più unita l'Inter, che dall'inizio della preparazione si sta compattando alla Pinetina, tra giocatori, staff tecnico e dirigenti, dopo mesi difficilissimi a causa della rarefazione della proprietà. Quei due gol sono merito di tutti. In primo luogo del calciatore che ha dimostrato subito la sua classe, allontanando - spiega il quotidiano torinese - i dubbi degli scettici sui 31 milioni pagati dall'Inter per averlo. Correa ha scelto la via più immediata, quella del gol". Stefano Sacchi sottolinea che subito dopo "segue il contributo di Simone Inzaghi che ha voluto a tutti i costi Correa, anteponendo il suo nome a quello di ogni altro papabile rinforzo per l'attacco privato di Romelu Lukaku". Tuttosport fa infatti notare che "non a caso Inzaghi è schizzato in campo come un giocatore per abbracciare (quasi per primo) Correa dopo i gol".

Infine il quotidiano torinese sottolinea come "non va trascurato il lavoro della dirigenza. Dopo aver definito l'operazione con la Lazio, Beppe Marotta si è subito messo al lavoro per raggiungere un altro obiettivo: riuscire - spiega Sacchi nel suo articolo - a depositare il tesseramento di Correa entro le ore 12 di giovedì, in modo da consentire a Inzaghi di poterlo convocare per la partita del Bentegodi".