Correa-Inter: il capolavoro di Marotta in due mosse, la resa di Lotito

"Sarà Joaquin Correa la nuova punta per Simone Inzaghi. Ieri (martedì 24 agosto, ndr) c'è stato lo sprint decisivo con l'accordo raggiunto con la Lazio". Il Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 25 agosto, conferma il nuovo colpo di mercato dell'Inter e svela le mosse del capolavoro di mercato messo a segno dall'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta.

"La base sono 5 milioni di euro per il prestito, più 25 milioni per il riscatto obbligatorio e l'aggiunta di un altro milione come bonus legato alla qualificazione Champions - spiega il quotidiano sportivo -. Di fatto è l'offerta formale che il club nerazzurro aveva già avanzato nella giornata di sabato. Lotito aveva reagito freddamente, come hanno testimoniato le sue dichiarazioni domenicali. Per un'altra giornata abbondante aveva continuato a chiedere i soliti 40 milioni (bonus compresi), scendendo poi a 35". Ma quando il presidente della Lazio sembrava intenzionato a resistere, ecco che Marotta ha messo sul tavolo un'altra carta decisiva: "La variabile Andrea Belotti che ha finito per convincere Lotito nonostante il 20% del ricavato debba girarlo al Siviglia, come previsto dal contratto di acquisto de 'El Tucu'".

Correa, che voleva fortemente l'Inter, nelle prossime ore sbarcherà a Milano e firmerà un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione. "Difficilmente - anticipa il quotidiano sportivo - farà in tempo a svolgere almeno un allenamento con i suoi compagni". Sarà ugualmente fra i convocati per la partita contro il Verona in programma venerdì (fischio d'inizio ore 20.45)? Non resta che attendere...