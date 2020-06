Coppa Italia, definiti gli orari delle semifinali. Novità: niente supplementari

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riporta importanti novità sulle partite di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Negli scorsi giorni il ministro Spadafora ha autorizzato l'anticipo di Juventus-Milan e Napoli-Inter, spostando i due match al 12 e 13 di giugno. Fino a ieri sera persisteva ancora qualche dubbio sugli orari, ma pare che la Lega abbia preso finalmente una decisione.

Entrambe le partite si giocheranno di sera, alle ore 21.00, naturalmente a porte chiuse. La Lega inoltre ha preso anche un'altra importante decisione: non sono previsti supplementari; in caso di parità di risultato le squadre andranno direttamente ai calci di rigore.

Una decisione questa sicuramente storica, adottata per andare incontro alle esigenze delle quattro semifinaliste, preoccupare per le tante partite da disputare in pochi giorni.