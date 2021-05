Conte vuole anche la dirigenza nell'incontro con Zhang, Il motivo

Conte è molto vicino a sciogliere le sue riserve per il futuro, ma rima servirà un incontro con la proprietà per capire le intenzioni in vista della prossima stagione. Tuttavia, stando alla Gazzetta dello Sport, il tecnico vorrebbe che fosse presente anche la dirigenza, similmente a quanto accaduto quasi un anno fa a Villa Bellini. Il motivo è semplice

"Le ambizioni e i piani di due anni fa sono ancora sul tavolo? Ci sarà un parziale ridimensionamento? Di questo bisognerà parlare in un incontro tutti insieme.

Affinché non ci siano equivoci con nessuno e non escano versioni differenti in base ai protagonisti, ognuno con la propria personalità e il proprio ruolo. Zhang parlerà e spiegherà cosa aspetta l’Inter. Chi parteciperà - dal tecnico ai dirigenti - avrà il diritto e il dovere di dire la propria e di chiarire se crede nel progetto e vuole farne parte. In modo che ognuno sappia cosa pensano gli altri".