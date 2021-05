Conte, volontà chiara per il futuro. Una sola richiesta per restare

Conte sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi nerazzurri visto che il tecnico non ha ancora sciolto i dubbi riguardanti il suo futuro. Sarà necessario l'incontro con la proprietà per capire se ci siano le basi per proseguire insieme o meno.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la volontà sarebbe chiara, ossia quella di continuare il lavoro iniziato due anni fa circa. Conte vorrebbe aprire un ciclo vincente con l'Inter, tuttavia sarà necessario capire quali saranno le basi per l'immediato futuro.

Secondo la rosea la richiesta principale dell'allenatore sarebbe quella di blindare i 5 inamovibili, ossia Bastoni, Hakimi, Lautaro, Lukaku e Barella. Per questi giocatori non si dovranno ascoltare richieste. In particolare sarà più complicato per Lautaro e bastoni, sui quali ci sono gli occhi di diversi top club europei.