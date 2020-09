Conte-Vidal, un nuovo sodalizio a favore del futuro dell'Inter

Conte-Vidal, il sodalizio tra il tecnico leccese ed il cileno ricomincerà ufficialmente quest'oggi con il debutto in campionato dei nerazzurri contro la viola di Iachini. I due si sono ritrovati dopo diversi anni e la stima reciproca non sembra per nulla mancare. Il tecnico è stato accontentato dalla società ed ora ha il suo uomo di fiducia e muscoli da poter utilizzare in svariate posizioni nella mediana.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport stamani l'arrivo di Vidal avrebbe non solo tranquillizzato mister Conte, ma lo avrebbe reso felice: "L'arrivo del cileno agisce su Conte con effetto di un tranquillante. Arturo Vidal, l’acquisto bramato e ottenuto dal tecnico, cambia la squadra dalle fondamenta e pure la prospettiva futura". Stando alla rosea: "Difficile vederlo dall’inizio contro la Viola". Sicuramente però il cileno potrebbe giocare uno spezzone in corso d'opera.

Il quotidiano poi inserisce anche il profilo di Kolarov ad aumentare l'esperienza di tutta la squadra: "Intanto, gli arrivi danno ciò che a volte mancava al Conte della passata stagione: ardore e coraggio. Vidal è lo strumento musicale per cambiare spartito. E, oltre a lui, pure Kolarov aggiunge esperienza e carisma, doti spesso mancanti in passato. Nel complesso, l’Inter si è affusolata, allungata, ingrandita. Una rosa più profonda serve per evitare i vecchi inciampi”.