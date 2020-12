Conte sogna un centrocampista che sogna l'Inter. Trovata anche la formula

Conte vuole un centrocampista nella prossima sessione di calciomercato, e, come riporta il Corriere dello Sport, il sogno è De Paul. L'argentino piace da molto tempo. Già un anno fa l'Inter aveva provato a prenderlo, ma alla fine non sene fece nulla. Ora a gennaio potrebbe esserci un nuovo tentativo, e di elementi che depongono a favore della fattibilità dell'operazione ce ne sono. I nerazzurri vogliono De Paul e De Paul vorrebbe i nerazzurri.

L'Inter rappresenta la big che potrebbe far fare alla sua carriera il salto di qualità. Ma l'operazione è tutt'altro che semplice, viste le pretese di Pozzo. Secondo il CDS però Marotta avrebbe pensato anche ad una strategia per far si che il colpo possa essere realizzato. Prestito di 18 mesi con riscatto legato ad un'eventualità molto semplice.

Niente obbligo di riscatto che ai fini di bilancio è considerato alla stregua di un acquisto titolo definitivo. nell'affare, per abbassare la richiesta cash, potrebbe entrare una contropartita. Vecino potrebbe essere la pedina giusta, ma non gioca da un anno. Anche Nainggolan potrebbe fare al caso dei friulani, ma su di lui ci sono altre squadre, e potrebbe non accettare la destinazione. E poi nella sua testa c'è sempre l'idea di rientrare al Cagliari. In entrambi i casi l'Inter garantirebbe il pagamento di una parte dello stipendio.