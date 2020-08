Conte, se verrà esonerato l'Inter ha pronti due nomi per la panchina

Conte sembra davvero essere ad un passo dal lasciare l'Inter dopo appena una stagione sulla panchina nerazzurra. La causa della spaccatura è da rinvenirsi ovviamente nelle dichiarazioni post Atalanta Inter, dove il tecnico si è lasciato andare ad un duro attacco contro la dirigenza. Ad oggi sembra difficile che la frattura si possa ricomporre, e se così non fosse l'Inter si troverà costretta a guardarsi intorno.

Marotta, scrive Tuttosport, sapeva che gestire Conte sarebbe stato tutt'altro che facile, ma quanto accaduto sabato ha stupito anche lui. L'esonero al momento sembra è un'ipotesi, ma vanno calcolati i costi che sarebbero enormi. All'Inter infatti mandare via Conte costerebbe 25 milioni di euro all'anno fino al 2022 (e i nerazzurri stanno ancora pagando Spalletti).

Qualora però si decidesse di intraprendere questa strada i nomi per la panchina sarebbero due. In primis Allegri, che sostituì l'allenatore leccese alla Juventus e che vorrebbe continuare ad allenare in Italia. Il secondo nome è quello di Pochettino, che è ancora libero dopo aver interrotto la sua avventura al Tottenham.