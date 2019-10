Conte rimpiange 2 obiettivi di mercato sfumati che avrebbero fatto comodo

Due giocatori, fortemente voluti da Conte in estate ma poi sfumati, avrebbero fatto comodo a questa Inter, e quanto accaduto nelle ultime due gare lo ha dimostrato.

A riportarlo è Tuttosport, che sottolinea come Conte avrebbe voluto un'altra punta, ed il nome era quello di Llorente. Tuttavia la società ha chiuso il mercato in attacco con l'arrivo di Sanchez. Eppure la coperta sembra un pò corta in quel reparto, visto che l'assenza di un vice Lukaku è pesata proprio nelle gare in cui il belga, come a Barcellona, non c'è stato, e la squadra non ha saputo tenere alto il suo baricentro.

A centrocampo poi Vidal sarebbe stato utile alla causa.

"Qui la beffa è stata duplice perché martedì è stato proprio l’ingresso del cileno a far girare la sfida del Camp Nou, mentre domenica quando Sensi è finito ko («Uscito lui, abbiamo perso il filo del discorso») Vecino ha fatto di tutto per acuire il dispiacere per non avere un Vidal (o un Nainggolan...) in panchina".