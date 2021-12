Conte: "Ricordo ogni giorno all'Inter. Avventura iniziata così..."

Antonio Conte è stato premiato come allenatore dell'anno ai Gazzetta Sport awards.

L'attuale tecnico del Tottenham ha ricevuto questo riconoscimento dopo aver conquistato lo scudetto in nerazzurro, al termine di un campionato letteralmente dominato da febbraio in poi. Conte è intervenuto alla premiazione in collegamento da Londra, rilasciando alcune dichiarazioni. "Non c'è stato un momento più bello di un altro all'Inter. Ricordo ogni giorno ed è stata un'avventura stupenda dall'inizio alla fine. Il presidente Steven Zhang mi ha chiamato dicendomi che voleva riportare l'Inter dove meritava di essere. E' motivo di orgoglio di aver battuto una grande Juve, che dominava da anni in lungo ed in largo. Con dirigenti staff e giocatori abbiamo fatto un lavoro straordinario".

Poi l'allenatore leccese ha spiegato quali sono le differenze tra il campionato di serie A, che è stato casa sua per molti anni, e quello di Premier, dove milita attualmente. Per Conte non è vero che quello italiano sia un torneo meno competitivo di altri. In Italia infatti c'è una maggiore attenzione all'aspetto tattico, e di conseguenza l'intensità è inferiore. In Inghilterra invece si cura meno l'aspetto tattico, ma i ritmi sono più frenetici e si vedono più duelli (1 contro 1) in campo aperto. Per questa ragione, quando i match volgono al termine, può accadere di tutto, visto che le squadre si allungano.