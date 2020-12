Conte, questo il significato delle parole di ieri in conferenza

Conte ieri in conferenza si è reso protagonista di frasi importanti, che questa mattina la Gazzetta dello sport ha analizzato. Questa la frase "incriminata". “Nel periodo natalizio faremo delle valutazioni. Ma non è importante la mia, quanto quella che dovrà fare il club dopo quattro mesi di lavoro. È giusto dare un seguito al meeting di agosto, sedersi e capire che tipo di soluzioni abbiamo in mente di affrontare e se le vogliamo affrontare“ .



Secondo la rosea particolare attenzione va posta su quel "se", ed è facile comprenderne il significato. La società dovrà dimostrare le sue intenzioni. Se, quindi, vorrà provare a vincere o meno intervenendo sul mercato. le potenzialità ci sono, ma vanno colmate alcune lacune. In particolare mancano un attaccante, un centrocampista ed un attaccante.



Conte, prosegue la rosea, è il miglior allenatore quando c'è odore di vittoria, ma vuole avere a disposizione il miglior esercito. Il vertice, che presumibilmente arriverà dopo Natale, sarà l'occasione per confrontarsi e per capire quali saranno gli obiettivi. Qualora non verrà fatto nulla Conte accetterebbe la situazione, purché ci sia trasparenza.