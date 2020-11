Conte può sorridere: tre nerazzurri brillano in nazionale

Conte può decisamente sorridere dopo le gare disputate ieri dai suoi giocatori con le rispettive nazionali. In particolare sono in tre a brillare. La Gazzetta dello sport ha messo in risalto le prestazioni di due giocatori italiani, ossia Bastoni e Barella.

Il primo si è reso protagonista di un match da veterano contro Lewandowski , scrive la rosea. Barella invece è ormai considerato un centrocampista totale, sempre faccia alla porta, sempre pronto al raddoppio, presente sia in difesa che in attacco.

Parole di elogio ovviamente anche per Eriksen, che in nazionale, oltre a lasciarsi andare a qualche lamentale aper il mancato utilizzo all'Inter, riesce anche a tirare fuori il meglio di sé. Nella sfida all'Islanda ha messo a segno una doppietta, e ora sfiderà il belgio di Lukaku per il primato del girone.