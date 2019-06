Conte pressa, Marotta e Ausilio stringono i tempi: si chiude per tre acquisti

Antonio Conte pressa l'Inter: vuole subito tre acquisti. I nomi? Edin Dzeko, Nicolò Barella e Valentino Lazaro. Questo è l'aggiornamento di questa mattina di Tuttosport, che nell'edizione odierna, sottolinea come Piero Ausilio e Beppe Marotta lavorano per chiudere i primi colpi in entrata.

"La trattativa più avviata è quella per Valentino Lazaro con l’Hertha di Berlino, mossa fondamentale considerato che manca in rosa un laterale destro a tutta fascia (Danilo D’Ambrosio invece verrà utilizzato come centrale adattato nella difesa a tre). L’Inter ha formulato un’offerta ai tedeschi da 17 milioni più 2 di bonus che avvicina molto le richieste della controparte (20), tanto che non ci sarebbe da stupirsi se Marotta e Ausilio dovessero organizzare un blitz a Berlino per chiudere l’operazione già a inizio settimana".

E saranno giorni importanti anche in chiave Barella e in chiave Dzeko. "L’ultima offerta dell’Inter (40 milioni, 35 più 5 di bonus senza contropartite) è il punto da cui ripartire, anche perché difficilmente Giulini arretrerà dalla richiesta di 50 milioni e altrettanto difficilmente non entreranno giocatori nell’affare, considerata la “fame” di plusvalenze dell’Inter che dovrà raggranellare 45 milioni entro il 30 giugno.

Anche per questo motivo ci si attende una brusca accelerazione nella trattativa. Stesso discorso per Edin Dzeko che ha già trovato un accordo triennale con l’Inter e ha già salutato Roma: entrambe le società sono interessate a trovare la quadra prima del gong di bilancio, soprattutto se dovesse trovare seguito la proposta da parte di Ausilio di inserire un giocatore nell’affare (il prescelto sarebbe Merola)".