Conte presenta la sua lista di 6 nomi per raggiungere la Juventus

Conte si è reso protagonista di diverse esternazioni in occasione delle molteplici interviste post match, dove ha lanciato messaggi importanti alla dirigenza. L'intento è quello di avere una squadra competitiva che possa avere un livello tale da giocarsi lo scudetto con i bianconeri. E il tecnico avrebbe in mente una lista di giocatori che garantirebbero quel salto di qualità che non può più essere rimandato.

Secondo il Corriere dello Sport i nomi sarebbero quello soliti, con qualche new entry. In difesa Vertonghen, al centrocampo Vidal, con l'aggiunta di Kanté. Poi Emerson Palmieri, per il quale i discorsi sarebbero già ben avviati, al punto che si starebbe pensando di estenderli anche al centrocampista francese. Poi in attacco Dzeko.

Inoltre di questa lista ha recentemente iniziato a far parte anche Ndombele, per il quale si vorrebbe intavolare uno scambio con Brozovic. La dirigenza invece avrebbe in mente un altro piano, visto che punterebbe su giocatori pronti ma contemporaneamente di prospettiva, come Tonali e Kumbulla.