Conte più forte di tutto. E già è arrivata la prima vittoria su Mourinho

Conte ieri ha stabilito un suo record personale all'Inter, superando, grazie alla vittoria sulla Roma, i punti fatti la stagione scorsa. Inoltre è arrivata la quindicesima vittoria consecutiva in casa. Conte più forte di tutto quindi, come scrive La repubblica questa mattina.

Più forte della situazione che si sta vivendo. Non potrà arrivare a superare il suo record personale di 102 punti. Tuttavia ha battuto anche la Roma, unica avversaria che non era riuscito a superare nella sua esperienza all'Inter. E questo potrebbe aver portato un primo sgambetto a Mourinho.

"Proprio l’Inter rischia di aver dato a Mourinho il peggior bentornato possibile. Il tecnico che undici anni fa la portò a conquistare la Champions, ultimo allenatore a riuscirci con una squadra italiana, al suo ritorno in Serie A rischia di ritrovarsi senza coppe europee per la prima volta da vent’anni. Anche la nuova e periferica Conference League, oggi, è un obiettivo a rischio, per la Roma. le possibilità di ripartire subito con un trofeo, per José, si ridurrebbero di un terzo".