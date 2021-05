Conte, permanenza legata ad un fattore. C'è la data in cui si saprà tutto

Conte, la delicata situazione in cui si trova la società nerazzurra comporta come effetto immediato il dubbio circa il futuro dell'allenatore. Il tecnico, riporta la Gazzetta dello Sport, vuole avere chiarezza sui piani futuri. La sua permanenza o meno all'Inter è legata in sostanza alla certezza circa la competitività dell squadra anche per la prossima stagione.

Ma quando ci sarà l'incontro con la proprietà in cui ogni dubbio verrà sciolto e si saprà se l'attuale allenatore guiderà ancora la squadra? La rosea risponde sostenendo che ciò avverrà subito dopo l'ultima gara di campionato.

"Conte sarebbe disposto a vivere un’altra stagione come quella passata? E con lui, quanti giocatori farebbero altrettanto? Sta a Zhang adesso rassicurare l’allenatore. Con una certezza, in questo caso: non si andrà per le lunghe. La gara con l’Udinese è il 23 maggio: al più tardi nelle ore successive a quella partita tutto sarà chiaro. Il futuro di Conte, certo. E con lui, quello dei dirigenti, Beppe Marotta in primis"