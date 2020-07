Conte ora punta un record. E spera in un finale inaspettato

Conte sta per terminare la prima stagione alla guida della squadra nerazzurra, e per fare un bilancio definitivo bisognerà aspettare altre 6 partite. Tuttavia, se si analizza lo stato attuale dell cose, si può già dire che l'allenatore nerazzurro potrebbe stabilire un record. Dal 2010 in poi infatti chi ha fatto più punti è stato Leonardo (76), seguito da Spalletti (72).

Se l'Inter vincesse questa sera toccherebbe quota 71, con altre 5 match da disputare. Inoltre Conte è stato l'unico insieme a Mourinho a raggiungere quota 68 dopo 32 giornate. Insomma nel mirino del tecnico c'è l'obiettivo di raggiungere il miglior score degli ultimi 10 anni.

E poi chissà. La speranza, riporta la Gazzetta dello Sport, è anche quella di assistere a qualcosa di imprevedibile a fine stagione. Vincendo stasera la distanza dalla Juventus si ridurrebbe a 6 punti, con un Juventus Lazio in programma alla prossima giornata.

"Qui c’è un secondo posto da acchiappare e una Juventus da avvicinare, hai visto mai… Sull’Inter che verrà tecnico e società faranno il punto più avanti, provando a far conciliare le esigenze di crescita e rinnovamento con quelle di bilancio che comunque la proprietà Suning non può ignorare. Il Conte di oggi è un concentrato di rabbia per quel che poteva essere e non è stato, e la voglia di regalarsi un finale inaspettato”