Conte ora ha un'idea ben precisa su Eriksen. Il danese lascia già l'Inter?

Conte sta lavorando per rinforzare l'Inter in vista della prossima stagione, ma vuole una squadra a sua immagine con determinati giocatori. Questa è la direttiva che ha lanciato alla società. E per arrivare a top player funzionali al suo modo di giocare sarà necessario fare dei sacrifici. Il tecnico leccese, come riportato dal Corriere della Sera, avrebbe individuato tre possibili cessioni, anche abbastanza inaspettate.

Si tratta, secondo il quotidiano, di Skriniar, Brozovic e Lautaro Martinez. Ma oltre questi potrebbe partire anche Christian Eriksen. Il danese non trova una collocazione nel 3-5-2 attuale, e Conte potrebbe decidere di venderlo (ottenendo così una plusvalenza importante essendo stato pagato solo 18 milioni) oppure di inserirlo in qualche scambio.

L'avventura del centrocampista in nerazzurro potrebbe quindi essere già terminata, anche se bisognerà capire se la società avallerà tale scelta.