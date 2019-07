Conte oggi incontra la dirigenza. Queste le richieste del tecnico

Oggi andrà in scena l'incontro tra Antonio Conte, il presidente e i dirigenti nerazzurri.

L'argomento sarà principalmente uno, ossia il mercato. Il nuovo allenatore ricorderà le promesse fatte qualche mese fa.

Dovranno arrivare quindi due attaccanti. Su Dzeko non sembrano esserci problemi, mentre più difficile la questione inerente a Lukaku. Per il belga non si potranno spendere 83 milioni di euro (per motivi legati al FFP). Tuttavia si potrà fare leva sulla volontà del giocatore di partire e su quella del Manchester di vendere (volontà desunta dall'accelerata per Pepé).

Qualora il belga dovesse tramontare si dovrà puntare sulle alternative. Probabile quindi che oggi esca il nome di Cavani.

Oltre l'attacco si dovrà sistemare il centrocampo, con un esterno sinistro (dopo la bocciatura di Perisic) e una mezzala con gol nel repertorio, ma per quest'ultimo non si potrà fare nulla senza che prima vengano ceduti gli esuberi.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport.