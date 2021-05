Conte, oggi il giorno della verità. La posizione del tecnico chiarita ieri

Conte sta tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo interista. Nel pomeriggio di ieri ci sono stati i festeggiamenti per lo scudetto numero 19, ma poi si sono subito fatte dense le nuvole sul futuro. A chiarire la posizione di Conte ci ha pensato il suo vice, Stellini, che si è presentato alle telecamere di Dazn e ha chiarito la situazione.

"Da parte nostra c’è il desiderio di proseguire. Ma quando hai a che fare con un allenatore top, i progetti devono essere di alto livello. L'eventuale vendita di top player potrebbe cambiare le carte in tavola, ma le scelte della società a renderne conto. Abbiamo creato una squadra che primeggia in Italia e che è in grado di farlo pure in Europa. Non vogliamo farci scappare l'opportunità".

Nessun dubbio quindi sulle condizioni. resta da capire quando ci sarà l'incontro in cui si arriverà ad una decisione. E stando al Corriere dello Sport dovrebbe essere oggi il giorno fatidico. Tuttavia non sono da escludersi slittamenti.