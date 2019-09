Conte non sbaglia nulla, l'Inter domina il derby: ecco l'analogia con la Juve

Ampio spazio della Gazzetta dello Sport al derby di Milano. L’Inter domina e batte 2-0 il Milan grazie alle reti di Brozovic e Lukaku, rispondendo alla vittoria del pomeriggio della Juventus e riportandosi in testa alla classifica a punteggio pieno. Conte, stravince il duello tattico ed emotivo con Giampaolo:

“Conte ha azzeccato tutto: D’Ambrosio a sostegno di Godin per contenere la sorpresa Leao, poi, dopo il vantaggio, Politano e Candreva (un legno a testa) per chiudere il conto. La solida identità tattica e l’impermeabilità difensiva sono le basi su cui l’Inter può poggiare per aggiungere ciò che manca, specie in avanti.

Prendete Lukaku. Anche ieri ha trasmesso un’idea di impaccio tecnico e di pesantezza atletica, poi di colpo è rimasto sospeso in cielo, leggero, e ha incornato il 2-0. Crescerà, come è cresciuto Barella, e con i singoli crescerà tutta l’Inter. Migliorarsi vincendo, guardando gli altri dall’alto, è più facile. Succedeva alla prima Juve di Conte“.