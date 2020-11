Conte non così stabile. C'è una scadenza, altrimenti spazio al sostituto

Conte non è così stabile sulla panchina dell'Inter. Questa è la notizia riportata questa mattina da Tuttosport, che aggiunge anche che ci sarebbe un termine. L'attuale tecnico avrebbe infatti tempo fino a Natale per dare la svolta, altrimenti potrebbe esserci l'avvicendamento.

Un termine quindi di 7 partite di campionato più 3 (decisive) di Champions. Qualora lo scenario, al termine di questo periodo non dovesse essere rose, spazio ad Allegri.

Il patto di Villa bellini sembra aver messo in evidenza troppe lacune per poter pensare di riuscire a mettere in piedi un progetto vincente. Inoltre i 12 milioni che percepisce Conte, più il valore della rosa messa a disposizione, inducono a riflessioni importanti. Allegri, che aveva già sostituito Conte alla Juventus, sarebbe quel normalizzatore che si invocava quando l'attuale allenatore si lasciava andare ai pesanti sfoghi.