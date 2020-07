Conte nel naufragio individua un faro: rinnovo vicino

Conte sta vivendo una situazione sostanzialmente drammatica. Molti giocatori stanno rendendo al di sotto delle aspettative e del potenziale. Non sarebbe però il caso, secondo la Gazzetta dello Sport, di Antonio Candreva.

L'esterno, scrive la rosea, sta dando fiato all'Inter, anche se poi non basta solo questo. In quel ruolo è stato ufficializzato già l'acquisto di Hakimi, ma Candreva resterà anche l'anno prossimo e svolgerà un ruolo importante. Sarà necessario avere infatti una rosa lunga, con giocatori che quando saranno chiamati in causa offriranno un rendimento certo. Per questa ragione il rinnovo con l'Inter sembra essere ad un passo.

L'attuale contratto scadrà nel 2021, ma sembra essere destinato ad essere prolungato.