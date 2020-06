Conte mette Eriksen al centro della sua Inter: 3-4-1-2 contro il Napoli

Questa sera l'Inter tornerà in campo dopo oltre tre mesi di stop a causa dell'emergenza sanitaria. In questi mesi Antonio Conte non è stato con le mani in mano, anzi, ha studiato diverse novità per la sua creatura. La più importante, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è la nuova centralità di Christian Eriksen.

Il centrocampista danese ha approfittato della lunga pausa per recuperare la condizione atletica e soprattutto per assimilare i dettami tattici del tecnico leccese. Adesso è pronto per prendersi l'Inter e già contro il Napoli dovremmo vederlo in campo nelle vesti di trequartista. Conte infatti sembra intenzionato a passare dal 3-5-2 al 3-4-1-2.

Quella del trequartista è sicuramente la posizione ideale per il danese, che da quella zolla potrà servire al meglio la coppia di attaccanti e potrà anche arrivare al tiro dalla distanza, sua specialità. La Gazzetta ricorda però che non si tratterà un modulo granitico, bensì decisamente malleabile: quando la palla sarà degli avversari, Eriksen dovrà arretrare sulla linea dei centrocampisti per dare una mano. Insomma, un lavoro molto simile a quello fatto da Sensi nella prima parte di stagione.