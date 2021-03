Conte, messaggio ai suoi: le parole di Pirlo non devono lasciare il segno

Conte avrebbe mandato un chiaro messaggio alla squadra. Questo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, secondo il quale il tecnico avrebbe radunato le truppe in vista dell'ultima parte di campionato.

La squadra dovrà dimostrare di non sentire la pressione di trovarsi in cima alla classifica. Il rischio si corre soprattutto se si considera che il gruppo non è abituato a vincere. Per quest ragione ora Conte chiederà ancora più concentrazione ai suoi, anche per scansare quanto detto da Pirlo.

Il tecnico juventino infatti aveva definito fortunati i nerazzurri per il fatto di non aver giocato contro il Sassuolo e per il fatto che inizialmente i nazionali non erano partiti per le rispettive rappresentative. Ora sabato bisognerà dimostrare che quelle parole non hanno lasciato il segno