Conte, mercoledì saranno 100. Il bilancio in nerazzurro

Conte mercoledì farà cifra tonda in nerazzurro. A sottolineare questo dato è il Corriere dello Sport, che ricorda che il match dell'Olimpico contro la Roma sarà il numero 100 del tecnico leccese sulla panchina dell'Inter. Traguardo non banale e raggiunto a suo di record.

Se si prende in considerazione anche il periodo in bianconero sono 136 successi in 200 partite. In nerazzurro 62 nelle prime 99, che potrebbero diventare 63 in 100 se mercoledì batterà la Roma. In caso di vittoria contro i giallorossi inoltre arriverebbe la quindicesima vittoria consecutiva in casa.

Per l'Inter il record è stato stabilito sabato dopo il 5 a 1 sugli uomini di Ranieri. Ora si va a caccia di un altro obiettivo. Vincendole tutte si arriverebbe a quota 94. Sopra Conte in questo caso ci sarebbe solo Mancini (97).