Conte, la storia si ripete: quando il cambio di modulo significa trofei

Antonio Conte sembra aver finalmente trovato l'abito perfetto per la sua Inter. Dopo un ottimo avvio di stagione con il marchio di fabbrica 3-5-2, la compagine meneghina si era pian piano spenta, non riuscendo più a risultare imprevedibile e incisiva con quella disposizione tattica. Il tecnico leccese l'ha capito, ed ecco che ha messo a punto questo nuovo 3-4-1-2 che ha ridato slancio alla stagione di Lukaku e compagni.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, non è la prima volta che Conte cambia modulo a stagione in corso, espediente che poi ha permesso alle sue squadre di alzare dei trofei a fine stagione. E' successo alla Juventus dove, partendo dal 4-2-4 di eredità barese, si è passati all'iconico 3-5-2, che ha permesso ai bianconeri di alzare lo scudetto ai danni del Milan. Stessa cosa anche al Chelsea, dove passò dal 4-3-3 al 3-4-2-1, arrivando poi a conquistare la Premier League.

La strada per l'Inter sembra ormai tracciata, e anche stasera vedremo in campo la squadra disposta in campo con questa nuova veste, nella quale Eriksen svolge il ruolo fondamentale di collante tra i reparti e di regista avanzato.