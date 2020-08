Conte Inter, vincere per presentarsi all'incontro con Zhang con la coppa

La serata di Colonia è qualcosa di nuovo e soprattutto importantissimo sì per l'Inter che non vince nulla da nove anni, ma anche per il proprio allenatore Antonio Conte che si ritrova a disputare la prima finale europea della sua carriera. Lo sfogo post Atalanta-Inter ha fatto sì che si scatenasse un polverone mediatico relativamente al suo futuro ma di certo, portare a casa l'Europa League, cambierebbe di molto le carte in tavola.

Per quanto l'amministratore delegato Beppe Marotta nei giorni scorsi abbia abbondantemente chiarito come le vicende extra-campo siano rientrate, ci ha pensato lo stesso tecnico salentino nella conferenza stampa pre-partita ad alimentare la tensione, forse anche per distogliere l'attenzione dalla squadra, lasciandola libera mentalmente.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l'ex tecnico bianconero, relativamente ad una domanda sul suo futuro, ha risposto dichiarando di volersi godere solo il momento, non lasciando trasparire nulla che potesse confermare o disattendere una serie di ipotesi. Nel caso in cui il tecnico salentino dovesse riuscire nel riportare una coppa a Milano a distanza di nove anni. si presenterebbe all'incontro con il presidente Zhang con una serie di pretese, fuori e dentro il campo, forte del risultato raggiunto al primo anno sulla panchina nerazzurra.

La proprietà però, dal canto suo, metterà subito le cose in chiaro, comunicando come non sia possibile accontentarlo in tutto e per tutto e cercando di trovare al contempo un punto d'incontro in merito alla programmazione della prossima stagione. Conte vuole delle garanzie, come del resto pretende altrettanto la proprietà che vuole evitare ulteriori futuri sfoghi come quello del post Atalanta-Inter.

Insomma, la partita è tutt'altro che chiusa ma vincere renderebbe forse tutto più semplice.