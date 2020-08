Conte Inter, vincere la coppa per sfatare il tabù europeo

Vincere domani a Colonia l'Europa League al cospetto dell'esperto Siviglia significherebbe per l'Inter e per lo stesso Antonio Conte tornare di prepotenza ad affermarsi nel continente europeo dopo alcuni trascorsi per entrambi di certo non esaltanti.

Come riportato da Tuttosport, il tecnico salentino in carriera non è mai riuscito ad affermarsi definitivamente in Europa. Se riavvolgiamo il nastro, tornando ai tempi della Juventus, il tecnico salentino collezionò in due anni di Champions League la conquista di un quarto di finale( perso poi 2-0 fra andata e ritorno contro il Bayern Monaco) e l'uscita ai gironi nella stagione successiva contro il Galatasaray. In Europa League invece, una volta eliminato dai gironi della coppa dalle grandi orecchie in virtù della terza posizione nel girone, ebbe modo di raggiungere la semifinale senza però riuscire poi a centrare la finale a causa dell'eliminazione per mano del Benfica.

Anche con il Chelsea le cose non andarono bene in quanto, sempre per quanto concerne la massima competizione europea, negli ottavi di finale fu sconfitto dal Barcellona. Adesso, per il tecnico salentino, una grande possibilità di riscatto: vincere contro il Siviglia ed alzare al cielo il suo primo trofeo a livello europeo. L'eliminazione nei gironi di Champions con i nerazzurri datato dicembre 2019 potrebbe quindi essere riscattato regalando al club di Via della Liberazione la quarta ex "Coppa Uefa" della sua storia. L'obiettivo dello stesso allenatore è quindi quella di togliersi una fastidiosa etichetta quale quella di perdente a livello europeo, così da poter, a partire dalla prossima stagione, approcciarsi a nuovi orizzonti.

Anche la stessa proprietà, nella persona di Jindong Zhang e di suo figlio Steven, tiene molto alla conquista di questa coppa: sarebbe la prima della nuova gestione e soprattutto, porterebbe nella casse meneghine più di 60 milioni( 46 per la Champions League più 10 del cammino in Europa League) a cui potrebbero aggiungersi 4 milioni per la vittoria della coppa e 3,5 per la partecipazione alla Supercoppa Europea.