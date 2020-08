Conte Inter, tre opzioni per il primo raduno della nuova stagione: le date

Dopo l'incontro chiarificatore fra Antonio Conte e la dirigenza, procede spedita la programmazione della prossima stagione. Definite per sommi capi quelle che saranno le mosse di mercato, la dirigenza nerazzurra assieme al proprio tecnico ha definito anche la ripresa degli allenamenti e quindi della stagione 2020/2021.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, le opzioni al vaglio della dirigenza sarebbero tre e cioè lunedì 7 settembre, martedì 8 settembre o mercoledì 9. Queste le tre possibili date per la ripartenza, in attesa di decisioni relative all'inizio del campionato che i nerazzurri vorrebbero spostare di una settimana visto e considerato che la stagione, per via dell'Europa League si è da poco conclusa. Sarebbe necessario quindi recuperare forze ma soprattutto avere anche più tempo a disposizione per prepararsi fisicamente e mentalmente.

Discorso a parte è invece quello relativo agli esuberi in quanto risultano da piazzare giocatori come Asamoah, Dalbert, Vecino e forse lo stesso Gagliardini. Biraghi dovrebbe lasciare Milano per tornare di nuovo in quel di Firenze mentre fra i pali, si ragiona anche in termini di esperienza e non a caso sarebbe in programma a giorni un incontro fra i nerazzurri e la dirigenza del Parma per discutere di Luigi Sepe.

Insomma, la programmazione nerazzurra è ormai partita: l'obiettivo è quello di realizzare un mercato intelligente ed oculato, senza fare spese folli.