Conte Inter, tra il rapporto con Zhang e la visione del club (GdS)

Conte Inter, si stavano per lasciare, ma poi hanno continuato insieme nello stupore di tutti gli addetti ai lavori che ormai parlavano di divorzio quasi scontato. Dalla famosa riunione - a porte chiuse - andata in scena quest'estate il rapporto tra il club nerazzurro ed il mister sembrerebbe rafforzato nonostante tutto come testimoniano le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport in edicola stamane.

Infatti a precisa domanda sul rapporto con il presidente Steven Zhang il mister ha così risposto: "E’ una persona estremamente preparata, determinata, sincera. L’Inter è ormai parte della sua vita, e anche in un momento come questo nel quale deve necessariamente trascorrere del tempo in Cina, ci fa sentire il suo supporto". Un rapporto dunque che sembra essersi rafforzato e sembra essersi messo alle spalle le uscite infelici (post match di Champions League contro il Borussia o al termine del campionato a Bergamo) della scorsa stagione che avevano irritato non poco la società.

E proprio a proposito del suo nuovo atteggiamento - c'è chi ora lo definisce aziendalista e non più verace e sanguigno anche e soprattutto nelle dichiarazioni pre e post partita - il tecnico risponde: "Io sono sempre stato un aziendalista. Il club viene prima di tutto e sopra a tutti. Per questo lavoro anche per far crescere e migliorare le strutture. E’ giusto che tutti, me per primo, lavorino in funzione del club". Delle parole semplici, ma molto chiare da parte di mister Antonio Conte che mette al primo posto il benessere del club per riportarlo nel panorama internazionale che gli spetta.