Conte Inter, Skriniar e Brozovic in bilico:cessioni in vista?

Antonio Conte, assieme alla dirigenza, sta definendo giorno dopo giorno l'Inter della prossima stagione. Sostanzialmente, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero stati individuati dei rinforzi per ogni reparto che possano innalzare il tasso qualitativo della rosa. Ufficializzato Hakimi per 40 milioni più 5 di bonus, il secondo acquisto della dirigenza nerazzurra risponderebbe al nome di Sandro Tonali, da tempo in orbita Inter. L'accordo con il centrocampista del Brescia è stato preso da tempo mentre manca invece la fumata bianca con il presidente Cellino che dal canto suo desidererebbe lo scatenarsi di una vera e propria asta.

In difesa invece, nelle ultime ore l'Inter avrebbe accelerato la trattativa per portare il difensore dell'Hellas Verona Kumbulla in nerazzurro mentre per quanto concerne il capitolo attacco, il nome in cima alla lista di Conte resta sempre quello di Edin Dzeko. Per caratteristiche sarebbe quello più adatto agli attuali attaccanti e cosa non meno importante, potrebbe innalzare il tasso di esperienza tanto agoniato dal tecnico salentino.

Per chi va però, c'è anche chi viene. A precisi acquisti dovrebbero corrispondere anche cospicue cessioni con due nomi su tutti: Marcelo Brozovic e Milan Skriniar. Il centrocampista croato potrebbe essere sacrificato si per via delle sue prestazioni alle volte altalenanti ma anche per cercare di portare all'ombra della Madonnina Kantè, pupillo di Conte già dai tempi del Chelsea. Capitolo a parte è quello invece di Skriniar , in quanto l'inadeguatezza alla difesa a tre potrebbe essere decisiva per un suo eventuale trasferimento.