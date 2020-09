Conte Inter, provato Perisic a tutta fascia: quale scenario?

Antonio Conte ci sta provando. Il non riscatto di Ivan Perisic da parte del Bayern Monaco ha complicato sotto più punti di vista la sessione estiva di mercato nerazzurra. Nonostante ciò però, il tecnico salentino starebbe provando, ancora una volta, ad adattare il croato sull'out di sinistra sperando che questa sia la volta buona.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il tentativo non andato a buon fine dello scorso anno, nelle prove tattiche di ieri Conte lo ha impiegato sull'out di sinistra, spostando invece Young su quello di destra. Per comprendere se l'esperimento sia andato a buon fine, servirà attendere qualche giorno anche se l'ex allenatore della Juventus chiede da tempo un rinforzo all'altezza.

Infatti, se dovesse partire Dalbert, si cercherà di piazzare l'affondo decisivo per Marcos Alonso, consci che trattare con il Chelsea non sarà però cosa facile.