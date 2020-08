Conte Inter, prima pagina CdS: “Conte, lungo addio”

Anche il Corriere dello Sport, cosí come ha fatto la Gazzetta, apre riportando in prima pagina la notizia piú calda del momento, quella che vedrebbe l´Inter e il suo allenatore Antonio Conte vicini ad un clamoroso divorzio dopo una sola stagione assieme. Le dichiarazioni del tecnico salentino di sabato sera hanno lasciato il segno, l´attacco sfrontato alla dirigenza non puó restare impunito e la societá sembrerebbe pronta ad adottare la linea dura e ad arrivare allo scontro, con Massimiliano Allegri all´uscio per rimpiazzare l´eventuale vuoto in panchina.

Diversa é tuttavia la posizione del Corriere in merito alla vicenda rispetto a quella della Gazzetta dello Sport. Mentre la rosea attacca duramente in prima pagina Conte, insinuando addirittura una probabile presenza della Juventus dietro al recente exploit dell´ex tecnico di Chelsea e Juve stessa, il Corriere ne difende la posizione giustificando le incriminate dichiarazioni, attraverso un articolo del direttore Ivan Zazzaroni, e sostenendo come esse fossero motivate e necessarie per spronare l´Inter, societá ancora troppo debole e che per crescere ha anche bisogno di acquisire maggiore peso “politico”: “Conte stavolta si é superato: una societá forte non si piega a 90 gradi davanti a un suo dirigente. Una societá forte non si fa criticare pubblicamente per il mercato, la mancanza di peso in Lega (ripartenza del campionato e caso calendari)”.