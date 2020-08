Conte Inter, pranzo tra dirigenti e staff tecnico: prove di disgelo?

L'Europa League, ai fini di un positivo bilancio stagionale, diventa più che fondamentale e di questo ne sono ben consci sia giocatori che società. Nella giornata di ieri, alla vigilia del match contro il Getafe, Antonio Conte assieme al suo staff ha avuto modo di pranzare assieme alla dirigenza nelle persone di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Javier Zanetti. Prove di disgelo? Chi lo sa, di certo le tensioni restano.

E' quanto riportato questo mattina dal Corriere della Sera che sottolineando quale sia la priorità, e cioè la vittoria, precisa allo stesso tempo come il futuro del tecnico salentino sia ancora da decifrare. Le due parti hanno come obiettivo quello di provare a ricucire lo strappo creatosi nel post Atalanta-Inter e a questo proposito, la chiamata con il presidente Zhang è servita soprattutto per placare gli animi e per cercare di creare un clima di distensione.

A prescindere da ciò, il futuro dell'ex allenatore della Juventus resta incerto: le incognite sono numerose e almeno per il momento, si è cercato di ripristinare i rapporti cordiali. I giocatori sono con il proprio allenatore e proprio in virtù di ciò, la guerra non converrebbe a nessuno. Ad Europa League finita ci si siederà attorno ad un tavolo e si inizierà a pensare al futuro.