Conte Inter, oggi la verità. 2 i nodi, ma si vuole la permanenza del tecnico

Conte Inter, oggi è il giorno della verità. Dopo la gara di venerdì è salita la consapevolezza circa l'imminenza del divorzio tra le parti. Tuttavia, stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, l'esito potrebbe non essere così scontento. Zhang certamente tenterà di mediare. Sul piatto ci saranno due argomenti principali. In primis il rapporto con la dirigenza.

Il presidente avrebbe intenzione di tranquillizzare il tecnico su questo aspetto, chiedendo però di limitare le esternazioni che potrebbero danneggiare l'immagine del club. Poi c'è la questione legata al mercato. Conte vuole innesti top (come ad esempio Kanté e Dzeko), mentre la società deve fare i conti con il danno economico legato al Covid.

Per questo, tolti alcuni innesti come Kumbulla, Tonali e Palmieri, ci saranno ulteriori spese solo in caso di cessioni illustri. Conte dal canto suo, scrive la rosea, potrebbe ammorbidire l sua posizione qualora ci fosse una disponibilità al dialogo.