Conte Inter, numeri da capogiro: miglior difesa e 100 gol segnati

Vince e convince l'Inter di Antonio Conte che nella penultima giornata di campionato vede soccombere al suo cospetto per 2-0 il Napoli di Gennaro Gattuso. I nerazzurri, ben messi in campo, sono riusciti a portare a casa l'intera posta in palio grazie ad una prestazione caratterizzata sia da una buona fase difensiva, sia da una buona fase offensiva.

Il club di Via della Liberazione sale così a quota 79 punti, a più uno sull'Atalanta anch'essa vittoriosa ieri per 1-2 a Parma. A Bergamo, nell'ultima giornata della regular season, l'Inter avrà a disposizione due risultati su tre per centrare, a distanza di nove anni, il secondo posto.

Nonostante i nerazzurri non siano riusciti a riportare all'ombra della Madonnina il tricolore, le statistiche parlano di una squadra quadrata, compatta, che per quanto abbia pagato alla lunga i numerosi errori commessi strada facendo, ha una propria identità. Il club meneghino è riuscita a totalizzare in stagione, fra tutte le coppe, ben cento reti risultando al contempo anche la miglior difesa della Serie A.

A questo proposito, nello specifico, le reti messe a referto dai nerazzurri in campionato sono 79 che le permettono di essere il secondo miglior attacco mentre per quanto concerne il reparto difensivo, quello dei ragazzi di Antonio Conte risulta essere il migliore con 36 reti subite in 37 partite disputate. I progressi fatti sono evidenti e tangibili. La strada intrapresa è quella giusta, sarà necessario solo avere un altro po' di pazienza. Chi la dura la vince!