Conte Inter, le alternative ad Allegri sono Mihajlovic e De Zerbi: il punto

Manca sempre meno all'incontro decisivo per il futuro dell'Inter. Martedì infatti, a stagione finita, avranno modo di incontrarsi il tecnico Antonio Conte e il presidente Steven Zhang allo scopo di comprendere se le loro strade possano separarsi oppure no. In realtà, al momento, ogni ipotesi è da tenere in considerazione in quanto da capire è quanto le parti vorranno venirsi incontro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l'alternativa ad Antonio Conte resta Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, in pole ormai da tempo, avrebbe già un accordo con i nerazzurri sulla base di un biennale a 8 milioni più bonus a stagione e accetterebbe di buon grado una sfida così affascinante come quella sulla panchina nerazzurra.

In ogni caso però, la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata nel caso in cui anche l'opzione Allegri dovesse sfumare e avrebbe sondato due ulteriori prospetti quali l'attuale allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi e quello invece del Bologna Sinisa Mihajlovic. Solo ipotesi al momento, in attesa di comprendere cosa abbia in serbo il futuro per i nerazzurri ei suoi tifosi.