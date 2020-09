Conte Inter, Kantè e Sensi per il centrocampo del futuro (CdS)

Conte Inter, il mister stando a quanto riportato stamani dall'edizione del Corriere dello Sport avrebbe deciso che il sacrificabile in mediana sarebbe Marcelo Brozovic. Il motivo? Puntare tutto su Stefano Sensi come regista basso nel suo 3-5-2. L'azzurro ha dato delle ottime risposte l'altra sera nell'incontro di Nations League tra Italia e Bosnia firmando il pareggio finale (1-1). Insieme a Barella - uno tra i migliori in campo - hanno gestito bene la mediana azzurra.

Da qui che la posizione di Marcelo Brozovic sarebbe cambiata, infatti il quotidiano così recita: "Su Sensi, Conte punta a occhi chiusi, ma neppure il club ha dubbi tanto è vero che lo ha da poco riscattato dal Sassuolo: lo considera, insieme a Barella, un cardine per il presente e il futuro". Il tecnico dunque avrebbe deciso di sacrificare il croato - interessa molto al Bayern Monaco che vorrebbe pure Perisic - non solo per valorizzare l'italiano, ma per raggiungere inoltre il suo primo obiettivo: Kantè.

Nella mente del tecnico leccese c'è una mediana composta dai due azzurri insieme al francese (e si aggiunga pure il profilo di Arturo Vidal), per formare un trio di qualità, ma che allo stesso tempo sappia "ruggire" e farsi valere negli sconti e nel pressing dell'avversario. In questa mediana Sensi andrebbe a ricoprire un ruolo già da lui conosciuto e provato sia al Cesena che in Nazionale. Su di lui la dirigenza ed il mister puntano molto forte, come detto in precedenza, e sperano che gli infortuni della passata stagione siano un capitolo chiuso. I 90' minuti dell'altra sera sembrerebbero far sperare (era circa un anno che non giocava un match per intero).