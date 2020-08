Conte Inter, in caso di addio lascerà i nerazzurri anche Lele Oriali

Sono ore di attesa in casa nerazzurra. Tutti i tifosi attendono attoniti quali saranno gli sviluppi di una vicenda che ha creato fin da subito un enorme polverone mediatico. Dalle interviste post Atalanta-Inter rilasciate dal tecnico Antonio Conte fino ad oggi sono passati più di venti giorni all'interno dei quali si è avuta la possibilità di coltivare una meravigliosa idea quale quella di riportare a Milano l'Europa League.

Tante sono state le vicissitudini, come del resto numerosi saranno gli sviluppi derivanti da questa situazione obiettivamente abbastanza intricata. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se Conte dovesse lasciare Milano e i nerazzurri, anche lo stesso Lele Oriali non potrebbe fare altrimenti.

Ritornato ad Appiano Gentile proprio per via del tecnico salentino dopo gli ottimi trascorsi in Nazionale e ritenuto da quest'ultimo uno dei pochissimi dirigenti vicini alla squadra, adesso anch'esso è da considerare in bilico. In fondo, al momento di certo c'è ben poco: fra campo, mercato e assetto societario di certezze non ve ne sono. Bisognerà solo ed esclusivamente attendere: martedì sarà il giorno della verità.