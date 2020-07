Conte Inter, il progresso è evidente: 57 punti guadagnati sulle rivali

Negare che l'Inter che abbia fatto dei nuovi passi in avanti è sicuramente un modo di pensare che non rientra nella logica dei fatti. Il lavoro compiuto da Antonio Conte e dal suo staff è evidente e non a caso, le statistiche sono lì a testimoniarlo. Certo, alcuni si aspettavano di poter subito vincere lo scudetto ma, al di là di ogni aspettativa, la strada intrapresa è sicuramente quella giusta.

Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il saldo del club meneghino rispetto allo scorso anno è più che positivo. La "Beneamata" è riuscita a rosicchiare ben 57 punti alle rivali, guadagnando sostanzialmente su tutte tranne che sulla Lazio. I nerazzurri sono riusciti a recuperare, allo stato attuale dei fatti, 15 punti sul Milan, 9 sulla Roma, 27 sul Napoli e 1 punto sull'Atalanta.

Il dato che però più di tutti fa riflettere è quello relativo al divario con la Juventus in quanto il club di Via della Liberazione è riuscita a recuperare 14 punti rispetto alla passata stagione. Quindi, di conseguenza, nonostante l'obiettivo scudetto sia ancora un po' lontano per via dei numerosi errori commessi strada facendo, una base di lavoro c'è ed è tangibile. Con la stagione 2019/2020 agli sgoccioli, sarà interessante comprendere cosa possa accadere il prossimo anno: di certo, a questo proposito, la campagna acquisti influenzerà molto tale divario.