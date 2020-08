Conte Inter, il presidente Zhang vuole tornare in Italia: l'obiettivo è chiarirsi

La vittoria contro il Getafe ottenuta per 2-0 al termine di novanta minuti combattuti ha dato alla squadra nerazzurra, sull'onda delle vittorie contro Napoli e Atalanta, una maggiore consapevolezza nei propri mezzi. I meneghini sono apparsi concentrati e determinati e questo ha fatto più che piacere al presidente Steven Zhang.

Il numero uno nerazzurro è rimasto molto soddisfatto della vittoria contro gli spagnoli in quanto anch'egli crede che questa squadra abbia tutte le carte in regola per arrivare in fondo alla competizione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zhang vorrebbe essere al fianco della sua Inter in quest'ultima fase di Europa League e starebbe lavorando ad un suo possibile rientro in Europa e quindi in Italia.

In queste ore infatti è in atto un confronto con le autorità cinesi per poter comprendere come e quando ciò sarà possibile. L'idea è quella di lasciare la Cina nel più breve tempo possibile, rispettando le disposizioni del protocollo Uefa nel caso in cui ci dovesse essere il via libera. Il presidente del club di Via della Liberazione avrebbe anche come obiettivo anche quello di chiarirsi con Antonio Conte relativamente al futuro. Infatti, egli stesso vorrebbe un faccia a faccia a fine stagione con il tecnico salentino così da poter comprendere se le idee e gli obiettivi potranno essere condivisibili. Insomma, delle prove di disgelo che potrebberp essere più celeri nel caso in cui i nerazzurri vincessero l'Europa League. In fondo, sognare non costa nulla!