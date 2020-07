Conte Inter, eguagliato il record di punti post Triplete

Conte Inter, con la netta vittoria di ieri sera per 3-0 sul Genoa a Marassi i nerazzurri hanno eguagliato il record di punti del post Triplete che ra detenuto da Leonardo. Infatti - come riporta la Gazzetta dello Sport - era il tecnico brasiliano subentrato a Benitez nella stagione 2010-11 a detenere questo record: 76 punti. Mai nessuno fino ad ora era riuscito a fare meglio.

Nella stagione 2011-12 i nerazzurri conquistarono il sesto posto con un totale di 58 punti, che non riuscirono a ripetere la stagione successiva conquistando solamente 54 punti arrivando addirittura noni in classifica fuori da qualsiasi competizione europea. Andò leggermente meglio nella stagione successiva - quella 2013-14 - dove riuscirono a conquistare il quinto posto con un totale di 60 punti.

Un nuovo calo nella stagione 2014-15 con soli 55 punti - nonostante il titolo di capocannoniere di Icardi con 22 reti alla pari di Luca Toni - e ottavo posto finale. Balzo in avanti l'anno seguente con il quarto posto raggiunto a quota 67 (a -13 dal terzo occupato dalla Roma). Una nuova regressione nella stagione 2016-17 con 62 punti e settimo posto per l'Inter. Balzo in avanti con mister Spalletti nella stagione del ritorno in Champions League all'ultima giornata contro la Lazio. Quarto posto a quota 72. La scorsa stagione invece si è conclusa con il quarto posto a pari punti - quota 69 - con l'Atalanta e secondo anno consecutivo in Champions.

La stagione in corso - causa interruzione per l'emergenza Covid-19 - deve ancora concludersi, ma già un record è stato raggiunto. Ora bisognerà aspettare solamente gli ultimi due impegni per capire in quale posizione i nerazzurri riusciranno a piazzarsi. Una cosa è certa: per il terzo anno consecutivo sarà Champions League.