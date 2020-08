Conte Inter, domani il vertice, ma l'esito non è scontato

Conte Inter, dopo il match di venerdì sera e le parole del tecnico che sapevano di addio è atteso il famoso vertice con la società, che avverrà domani. Stano a quanto riportato dalla Gazzetta dello sport l'esito non è scontato, visto che la società potrebbe tentare la via della conciliazione. Oggi Conte torna a Milano, poi nel pomeriggio la dirigenza farà il punto della situazione, e domani, come detto,m ci sarà il confronto.

Zhang chiederà spiegazioni sulle uscite dei post gara contro Atalanta e Siviglia. Ciò che non avverrà mai è l'esonero, scrive la rosea. Se dal dialogo emergerà che il nodo è rappresentato da problemi con la dirigenza allora si tenterà di capire cosa si potrà fare, visto che questo aspetto incide sulla prospettiva della crescita del club.

Sul mercato c'è poco da dire, dato che un investimento importante è stato già fatto (Hakimi) e si stanno chiudendo sia Tonali che Kumbulla. Il resto dipenderà dalle cessioni. Tuttavia c'è un aspetto da non sottovalutare. Ossia che dopo solo un anno sembra esserci stanchezza reciproca in questo rapporto. Conte si è sentito difeso dal solo Oriali, mentre la società è stanca dei continui attacchi.